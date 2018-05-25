25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: اختبار النساء اللاتي يحملن رخص قيادة أجنبية واستبدال أخرى سعودية بها فور استكمال التجهيزات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى مدير عام المرور اللواء محمد البسامي ما تضمنه التصريح المنشور في إحدى الصحف أمس الخميس منسوباً لمصدر بالمرور.

وأوضح اللواء البسامي أن اختبار النساء اللاتي يحملن رخص قيادة أجنبية، واستبدال رخصهن برخص قيادة سعودية سيتم فور استكمال التجهيزات ذات العلاقة، وأن النساء اللاتي لا يحملن رخص قيادة بدأن فعلا في التدرب على القيادة في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارة.

وأكد مدير عام المرور أهمية الرجوع للمتحدثين الرسميين للحصول على المعلومات الدقيقة، فيما يخص الشأن العام، خاصة أنه سبق إيضاح كل ما يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت أخيراً كافة المواطنات والمقيمات الراغبات في استبدال رخص القيادة الدولية والحصول على أخرى سعودية، إلى تسجيل طلباتهن عبر بوابة رخصة القيادة السعودية.

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