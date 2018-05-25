بحضور ٧٠ إعلاميًا… جائزة الأميرة صيتة تنظم حفل إفطار رمضاني تكريمًا لشركاء النجاح

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
نظمت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي حفل افطار رمضاني في فندق الفورسيزون بالرياض، تكريماً للإعلاميين الذين ساهموا في تغطية حفل الجائزة لدورتها الخامسة.
وفي بداية الحفل رحب صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأُمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية، بالإعلاميين الذين اعتبرهم شركاء نجاح حقيقيون مع الجائزة.
ونوَّه بعمق العلاقات بين الجائزة والإعلاميين كونهم وسيله مهمة لإيصال رسالة الجائزة للمجتمع والتعريف بها وصولاً لجودة خدماتها حاثاً إياهم على التواصل مع الجائزة لما فيه خدمة العمل الاجتماعي والمجتمع.
وتابع:” إن هذه الأعمال الاجتماعية الخيرية والجليلة بقدر ما بحاجه لدعمنا في الجائزة بقدر ما هي بحاجة أيضاً لدعم إعلامي يسلط عليها الضوء ويساهم في نشرها والتعريف بها وصولاً لجودة خدماتها وضمان استدامتها.
كما تحدث الأمين العام للجائزة الاستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث عن الهدف من مجلس أم الجود وعن الدور الذي يقوم في تكريم فئات غاليه ومميزه في المجتمع وأن التكريم ليس بالضرورة أن يكون بالجوائز بل بالدعم والتواصل ووقوف أفراد المجتمع بجانب بعضهم البعض وإيمانهم بقدراتهم.
ونوَّه إلى ان هناك من البرامج المساندة للجائزة التي سوف تصب في خدمة العمل الاجتماعي وتساهم في الارتقاء به.
وفي نهاية حديثه شكر الأمين العام الإعلاميين على حضورهم ودعمهم لأنشطة وبرامج الجائزة واعداً إياهم بأن القادم أجمل وأفضل بإذن الله ثم بفضل الدولة وولاة الآمر.