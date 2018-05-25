25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يجتمع برئيس “الفيفا”.. ويؤكد: كان اجتماعاً هاماً ومثمراً جداً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو بجدة.

وأوضحت الهيئة أن آل الشيخ ناقش مع إنفانتينو “عدداً من المواضيع الهامة والمثمرة”.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرياضة أن الاجتماع كان هاماً ومثمراً جداً.

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