أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»سفارة المملكة بمسقط تحذر السعوديين من السفر لمحافظتي ظفار والوسطى العمانيتين
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