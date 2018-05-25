25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة بمسقط تحذر السعوديين من السفر لمحافظتي ظفار والوسطى العمانيتين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذّرت سفارة المملكة لدى سلطنة عمان، أمس (الخميس)، المواطنين السعوديين من السفر إلى محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين.

كما دعت السفارة رعاياها الموجودين في محافظتي ظفار والوسطى للجوء لمكان آمن، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة على الرقم (0096899213394).

وحثت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين في عمان على اتباع إرشادات السلامة الصادرة عن السلطات العمانية، لافتة إلى أن هذه التحذيرات جاءت بناء على البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات العمانية بشأن الحالة المدارية “ميكونو” والتي تحولت إلى إعصار.

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