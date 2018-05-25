طيران أديل يجدد ترحيبه بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
توس تطلق تشكيلة GEMPOWERED بمناسبة شهر رمضان...بتاريخ
(أنحاء) – جدة : ــ كعادتها كل عام وفي إطار حرصها الدائم على طرح أحدث التصاميم التي تستحوذ
-
كاسيو وأبار يدشنان أول معرض جي شوك فريد من نو...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ شهدت مدينة الرياض مساء يوم الثلاثاء الأول من مايو تدشين شركة محمود صالح
-
“السعودية للكهرباء” تحصد جائزة دبي للجودة.. و...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- حصلت “السعودية للكهرباء” بالإجماع على جائزة فكرة العام الكبرى من مجموعة دبي للجودة
-
بأسعار تنافسية وخصومات تصل إلى %60.. “طيران أ...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- وقع “طيران أديل”، أحدث شركة طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل بالمملكة، اتفاقية مع