25 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طيران أديل يجدد ترحيبه بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

جدد طيران أديل ترحيبه بالمسافرين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (محدودي الحركة) على متن طائراته وتقديم الخدمات اللازمة والتي تشمل الكراسي المتحركة والرافعات الطبية، حيث يتم توفيرها بدون أي رسوم إضافية.

وأوضح طيران اديل ان توفير هذه الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة (محدودي الحركة)، يتطلب القيام بالحجز بما لا يقل عن 48 ساعة قبل السفر وأن يتم إجراء جميع الحجوزات -هاتفياً- من خلال الاتصال بمركز خدمة التواصل مع المسافرين.

وأكد طيران اديل ان هذا الطلب مبني على أساس أن جميع هذه الخدمات يتم توفيرها من قبل شركات خارجية ممن يملكون الامتيازات، والشركة بحاجة إلى الحجز مسبقاً لتقديم هذه الخدمات وضمان رحلة مريحة قدر الإمكان.

ودعت الشركة جميع عملاءها قبل البدء في اجراء الحجز والسفر الى الإفصاح عن احتياجاتهم الخاصة حتى يتمكن منسوبوها من بذل قصارى الجد لتوفير رحلة مريحة وميسره.

وختاماً، قدم طيران اديل تقديره للجميع وحثهم على قراءة التعليمات الخاصة بعملية الحجز للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة (محدودي الحركة) على الرابط :

(https://www.flyadeal.com/ar/fly/special-assistance).

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