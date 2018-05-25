فيديو | أحلام ونوال تتصالحان في “مجموعة إنسان”

(أنحاء) – متابعات : ــ
طوت أحلام ونوال صفحة خلافهما الطويل، بعد أن جمعتهما مداخلة عبر برنامج «مجموعة إنسان» الذي يقدمه الزميل علي العلياني.
وردت النجمة الكويتية نوال على إعتذار نظيرتها الإماراتية أحلام عن ما مضى من تراشق بينهما وخلافات، وحديثها عن علاقتهما القوية فيما مضى، باتصال هاتفي عبرت فيه عن محبتها لأحلام رغم كل الخلافات، ولم تتمالك النجمتين نفسيهما فانهالت دموعهما.
وأعلنا طي الخلاف وفتح صفحة جديدة من العلاقة بينهما.
العلياني يصلح بين احلام ونوال الكويتية واحلام تبكي على الهواء#مجموعة_إنسان #احلام_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/18nWM00Zzm
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2018