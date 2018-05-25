25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أحلام ونوال تتصالحان في “مجموعة إنسان”

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

طوت أحلام ونوال صفحة خلافهما الطويل، بعد أن جمعتهما مداخلة عبر برنامج «مجموعة إنسان» الذي يقدمه الزميل علي العلياني.

وردت النجمة الكويتية نوال على إعتذار نظيرتها الإماراتية أحلام عن ما مضى من تراشق بينهما وخلافات، وحديثها عن علاقتهما القوية فيما مضى، باتصال هاتفي عبرت فيه عن محبتها لأحلام رغم كل الخلافات، ولم تتمالك النجمتين نفسيهما فانهالت دموعهما.

وأعلنا طي الخلاف وفتح صفحة جديدة من العلاقة بينهما.

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