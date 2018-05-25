25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حراج على سجاد يصل إلى 3 ملايين ريال.. والمسؤول يوضح

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أثار مقطع فيديو متداول يظهر بيع سجاد في مزاد علني بأكثر من 3 ملايين ريال، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتشر مقطع آخر أوضح خلاله “المحرِّج” حقيقة الأمر.

وبدا في المقطع الأول أشخاص في حراج وهم يقومون بالمزايدة على عدد من السجاد، وقد تجاوزت المبالغ المعروضة للشراء مبلغ 3 ملايين ريال.

فيما ظهر في المقطع الثاني أحد الأشخاص أشير إلى أنه “المحرِّج” أوضح خلاله أن ما تم تصويره لم يكن حقيقياً بل كانت ممازحة منهم، مبيناً أن الواقعة تمت بمزاد الرياض، وأن السجاد تم بيعه بمبلغ 3200 ريال فقط.

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