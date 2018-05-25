فيديو وصور | مشاهد لم تُبث من قبل لتفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت

(أنحاء) – متابعات :-
تداولت وسائل أنباء محلية وعربية، أمس (الخميس)، عددًا من مقاطع الفيديو المجمّعة الجديدة التي توثّق لحظة تفجير أحد الإرهابيين نفسه في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحادث الإرهابي الأليم.
وأظهرت تلك المقاطع لقطات لم تُبَث من قبل للحادث الإرهابي قبل وبعد وأثناء وقوعه، حيث ظهرت لقطات للمسجد من الخارج ومن الداخل، وأهمها لقطة دخول الإرهابي على المصلين أثناء الصلاة لتفجير نفسه.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أصرّ آنذاك على الحضور لموقع الحادث لمعاينة آثاره قائلًا: “هذولا عيالي”، حيث استشهد وأصيب نحو 250 مصليًا، من بينهم الممثل الكويتي عبدالحميد الرفاعي.