25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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للمرة الثالثة على التوالي.. تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون، أمس (الخميس)، زعيم تيار المستقبل سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس في وقت سابق من اليوم مع النواب لتسمية رئيس الحكومة.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن أكثر من نصف النواب اللبنانيين رشحوا سعد الحريري لرئاسة الحكومة خلال مشاورات أمس (الخميس) مع الرئيس ميشال عون.

يُذكر أن مجلس النواب اللبناني أعاد أمس انتخاب نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة على التوالي وفاز إيلي الفرزلي بمنصب نائب رئيس المجلس.

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