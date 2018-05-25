25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة الثلاثاء المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر أنها تتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن وقفت الجهات المعنية على جاهزية القطاعات العاملة بالمطار واكتمال الاستعدادات للتشغيل.

وأشارت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن اجتماعات مكثفة عقدت أمس بمقر المطار، بين الإدارات التنفيذية والتشغيلية في الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة المطار، تأكدوا خلالها من جاهزية الأقسام والقطاعات التشغيلية المختلفة من حيث الجاهزية التقنية والكفاءات البشرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الإدارات التنفيذية بالهيئة العامة للطيران المدني اتفقت مع مجموعة بن لادن -وهي المقاول الرئيسي للمشروع- على تولي تشغيل المطار في المرحلة الأولى، لحين طرحه على الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة وترسيته خلال عام 2019م.

وكان وزير النقل نبيل العامودي قد صرح مؤخراً أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد أكبر بـ 5 مرات، وبطاقة استيعابية لـ 50 مليون مسافر سنوياً، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في شهر مايو الجاري.

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