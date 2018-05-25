25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقيمون يختطفون لبنانياً في جدة ويطالبون بفدية مليون ريال.. والشرطة تطيح بهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مصادر إن الجهات الأمنية في محافظة جدة حررت مقيما لبنانيا تم اختطافه من قبل مقيمين من جنسية مصرية وطالبوا بمبلغ مليون ريال متأخرات عمل لدى مؤسسة مقاولات يعمل بها الضحية.

وأوضحت في تفاصيل الوقعة أن الجناة اختطفوا المجني عليه من داخل شقته واقتادوه لشقة سكنية في حي شمال المحافظة، وطالبوا بفدية مليون ريال عن طريق شريك لهم في الجريمة ذهب إلى مصر وكان يطالب من هناك بتحويل المبلغ لحسابه عن طريق بلد المجني عليه لبنان.

وأشارت المصادر بحسب “سبق” إلى أن الجهات الأمنية فور تلقي البلاغ وبعد البحث والتحري تمكّنت من تحديد موقع المجني عليه واقتحام الشقة وتحريره والقبض على الجناة – من بينهم امرأة – لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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