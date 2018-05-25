أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مقيمون يختطفون لبنانياً في جدة ويطالبون بفدية مليون ريال.. والشرطة تطيح بهم
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الإحصاء: ارتفاع عدد مستشفيات المملكة إلى 484 ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع عدد المستشفيات في المملكة إلى 484 مستشفى بنهاية
-
“مؤسسة النقد” توقف شركتي تأمين.. وتمنع ثالثة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إيقاف شركات “شديد لوساطة إعادة التأمين” و”ويليس السعودية
-
صور | جولات رقابية تضبط 26 مخالفة توطين وتأني...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أسفرت 116 زيارة تفتيشية ضمن حملة مشتركة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأحد المجمعات التجارية
-
حقيقة تحوّل إحدى آبار المياه في حائل إلى خزان...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله مؤخرًا