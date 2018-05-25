وزارة الثقافة والإعلام تقيم “حفل إفطار الصحفيين العرب”

(أنحاء) – جدة : ــ
برعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، نظمت وزارة الثقافة والإعلام مساء اليوم في جدة حفل إفطار للصحفيين العرب، بمشاركة أكثر من ١٢٠ من رؤساء تحرير الصحف العربية وقادة الفكر والرأي في الوطن العربي، وبحضور كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الأستاذ مكرم محمد أحمد، ومعالي وزير الإعلام اليمني الأستاذ معمر بن مطهر الإرياني، ومعالي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام الدكتورة هيفاء شاكر أبو غزالة، وسعادة مدير عام المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ منصور إبراهيم المنصوري، إضافة إلى كوكبة من رؤساء تحرير والكتاب في المملكة والدول العربية.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الدكتور عواد بن صالح العواد كلمة قال فيها “أرحب بكم في هذا اللقاء، وأشكركم لتلبيتكم مبادرة وزارة الثقافة والإعلام الهادفة للالتقاء في هذا الشهر الفضيل بمدينة جدة أقرب المدن إلى مكة المكرمة”.
وأضاف:” إن الهدف من هذا اللقاء هو تجديد المحبة والتواصل. متمنيا أن يستمر لأعوام عديدة وأن يكون سنة حسنه، وأن يكون هناك إفطار دائم لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة مع قادة الفكر والرأي في الوطن العربي”.
وتطرق العواد في كلمته إلى ما قام به مجلس الوزراء العرب من فعاليات خلال العام الماضي، والتي لامست الكثير من القضايا الهامة لنا جميعا، ويأتي في مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية، وأن قضية القدس القضية رقم واحد في أجندة الإعلام العربي ووزراء الإعلام العرب.
وتابع معالي الوزير:” أن هناك جهودًا تبذل من الجميع لتنسيق العمل العربي المشترك، ولكن عندما تأتي القضايا العربية المهمة والتي تهم كل مواطن في عالمنا العربي لا نجد رسائل موحدة، وتظهر التجاذبات التي تضيع من خلالها الرسالة الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية قضية ميثاق شرف الإعلام العربي والذي يهدف إلى تعزير المصداقية، والبعد عن اختلاق القصص وتزييف الحقائق.
واختتم الوزير حديثه قائلًا:” أود أن أذكر أنه في اجتماع وزراء الإعلام العرب الأخير تم المصادقة على قرار اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي ٢٠١٩/٢٠١٨ آملين أن نحقق معا في هذا العام ما يعكس مكانة الرياض الاستراتيجية على كافة الأصعدة”
عقب ذلك عبّر الحضور عن بالغ سعادتهم بهذا اللقاء، متمنين أن يستمر خلال الأعوام المقبلة، حتى يصبح من ضمن التقاليد الراسخة في شهر رمضان المبارك، مثمنين دور المملكة في دعم القضايا العربية والتي من أهمها قضية فلسطين واليمن في عدد من المجالات الإنسانية والإعلامية.
وقالت الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، رئيس المجلس العربي، إن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد هو رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمملكة تم انتخابها رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، ومن المتوقع أن تكون المملكة هي رئيس المجلس الوزاري للوزراء العرب، وبالتالي تكون المملكة حصلت على ثلاثة مراكز مما يعكس أهميتها ومكانتها الاستراتيجية.