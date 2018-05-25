25 مايو 2018 مـ / موافق 10 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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6 مزايا و”حيل” مدهشة يتيحها “واتساب”.. تعرف عليها

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

يوفر تطبيق “واتساب”، الذي يعد من أكثر تطبيقات التراسل الفوري انتشاراً في العالم، العديد من المزايا التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، وتدعمها مجموعة واسعة من الأجهزة، وإليكم بعضاً منها:

1ــ إنشاء نص غامق أو مائل أو نص مضروب بخط

يمكن لمستخدم “واتساب” وضع علامة النجمة “*” في بداية ونهاية الكلمة أو الجملة المطلوبة للحصول على خط غامق، وينطبق الأمر نفسه على الخط المائل، ولكن مع وجود هذه العلامة “_” على جانبي النص المطلوب، ولضرب النص سيحتاج إلى إضافة علامة “~” إلى بداية المقطع ونهايته.

2ــ التنزيل التلقائي عبر بيانات الهاتف الذكي

يمكن لمستخدم التطبيق تعطيل قدرته على تنزيل الوسائط على بيانات الهاتف، ويتم ذلك عبر الإعدادات، ثم استخدام البيانات والتخزين بعد ذلك أثناء استخدام بيانات الهاتف، ومن هذا القسم يمكن فحص أو إلغاء تحديد تنزيل الصور والصوت والفيديوهات والمستندات عبر بيانات الهاتف المحمول، وبهذه الطريقة يحتاج المستخدم إلى النقر على الملف لتنزيله.

3 ــ المكالمات

توجد حيلة لتحسين استهلاك بيانات الهاتف مع مكالمات “الواتساب”، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم استخدام البيانات والتخزين، ثم الاستخدام القليل للبيانات، وتحديد المربع لخفض مقدار البيانات المستخدمة في المكالمة.

4 ــ الحصول على تحليل لاستخدام بيانات “واتساب”

جميع هواتف أندرويد مزودة بمتتبع استخدام البيانات، ما يتيح الفرصة للحصول على تحليل للتطبيق حسب الاستخدام، غير أن واتساب لديه أداة تعقب خاصة، وللوصول إليها يتم الدخول إلى الإعدادات، ثم استخدام البيانات والتخزين، وبعد ذلك استخدام الشبكة، وسيجد المستخدم البيانات ذات الصلة بغوغل درايف والتجوال ومكالمات واتساب، وتحديثات الحالة والرسائل والاستخدام العام.

5ــ عرض تحليل للتخزين

يمكن للمستخدم عرض وظيفة استخدام التخزين من خلال الإعدادات، ثم استخدام البيانات والتخزين، وسوف يجد بعض المعلومات والأرقام المثيرة، وتتيح له هذه الميزة، عرض ترتيب التخزين المستخدم بواسطة جهة الاتصال، ويتم تصنيف ذلك حسب الاتصال أو المجموعة التي تستخدم معظم مساحة التخزين على الهاتف، وليس على المستخدم سوى النقر على جهة الاتصال أو المجموعة وسيجد تحليلاً للرسائل والصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والمزيد.

ويمكن للمستخدم فعل أكثر من مجرد النظر إلى جهات الاتصال التي تحتل كل مساحة التخزين، حيث يمكنه اختيار مسح هذه الملفات من هاتفه.

6 ــ إرسال سجلات الدردشة عبر البريد الإلكتروني

يتيح واتساب إمكانية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجل الدردشات في السحاب، بل وإرسال الدردشة بالبريد الإلكتروني، عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم سجل الدردشة، ثم النقر على إرسال الدردشة بالبريد الإلكتروني.

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