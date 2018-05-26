“الأرصاد” توضح ما يجب فعله عندما يتم التنبيه بالإعصار

(أنحاء) – متابعات :-
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الإجراءات الواجب اتباعها عند تنبيه الجهات المختصة بوجود إعصار.
ونوهت إلى أن التنبيه بالإعصار يعني أنه أصبح حقيقة وليس وشيك الحدوث؛ لذا عليك الالتزام بإرشادات السلامة والاستجابة للتعليمات إذا كنت من سكان إحدى المناطق المعنية بالتنبيه.
ودعت الهيئة إلى الابتعاد عن المناطق المنبسطة؛ تفادياً لأمواج الأعاصير، وإحكام إغلاق النوافذ وسد الثقوب جيداً، والاستعانة بالفلين خلف النوافذ الكبيرة والمسطحات الزجاجية؛ لتفادي الحوادث والأضرار الناجمة عن تحطم الزجاج.
كما أهابت بالمعني بالتنبيه الحرص على البقاء في المنزل أو في الأماكن المرتفعة، والتأهب استعداداً للإخلاء بحسب توجيه السلطات المختصة، وتأكد من امتلاء خزان الوقود بسيارتك؛ لتتمكن من التحرك بسهولة عند وقوع الإعصار.