الأمن العام: هذه عقوبة نشر وتداول “المواد الإباحية”

يعد نشر وتداول المواد الإباحية على مواقع الإنترنت جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها للسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات

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— كلنا أمن (@kamnapp) May 25, 2018