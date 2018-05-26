الأمن العام: هذه عقوبة نشر وتداول “المواد الإباحية”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أوضح الأمن العام ممثلاً في حساب تطبيق “كلنا أمن” في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن نشر وتداول المواد الإباحية على مواقع الإنترنت يعد جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها للسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
ودعا الحساب الرسمي الخاص بتطبيق “كلنا أمن” لخدمة البلاغات الأمنية للمساهمة بوقف مثل هذه الرسائل عبر الإبلاغ عنها من خلال التطبيق.
يعد نشر وتداول المواد الإباحية على مواقع الإنترنت جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها للسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات
ساهم بوقف مثل هذه الرسائل عبر الإبلاغ عنها من خلال تطبيق #كلنا_أمن pic.twitter.com/9wDLkSVfJN
— كلنا أمن (@kamnapp) May 25, 2018