26 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمن العام: هذه عقوبة نشر وتداول “المواد الإباحية”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح الأمن العام ممثلاً في حساب تطبيق “كلنا أمن” في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن نشر وتداول المواد الإباحية على مواقع الإنترنت يعد جريمة معلوماتية، وتصل عقوبتها للسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ودعا الحساب الرسمي الخاص بتطبيق “كلنا أمن” لخدمة البلاغات الأمنية للمساهمة بوقف مثل هذه الرسائل عبر الإبلاغ عنها من خلال التطبيق.

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