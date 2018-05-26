26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحالف: إحباط محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار باتجاه أبها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) من إحباط محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار كانت متجهة إلى مدينة أبها.

وأوضح التحالف بحسب “الإخبارية” أنه تم رصد وتدمير الطائرة بدون طيار عندما حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي.

وأشارت إلى أن المطار يعمل بحركته المعتادة وتم القضاء على المسؤولين عن العمل الإرهابي.

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