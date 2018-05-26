26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التسامح والغفران

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لن تستمر الحياة إلا بالتسآمح والتصالح

وهنا سمو العلاقآت واقدسها،،

الإنسان في هذة الدنيا

(حراكات وجدال)

ربما مقصود وغير مقصود

وهناك بعض المشاحنات بين الناس مع تحركات الحياة ومصادماتها…

وهناك أيضا علاقات مقدسة

وروابط الخدوش معها تبدو كبيرة جداً

وتكون في الذاكرة أعلى درجات إنكسار القلوب…

حدثتني الحياة بالمحادثات ألتي لها وقع في قلبي وذاكرتي

{لشعوري بأنني إنسانة }

إذن هناك {مشاعر إنسانية} تجمع البشر مهما اختلفو

هناك انساني

هناك إنسان

مها كان الإختلاف تجمعنا {الإنسانية }

على مختلف أطيافنا تسكن بقاع الأرض

يبقى أن أقول..

أيها الإنسان تسامح هناك مضغة تحرك مشاعرنا وعقولنا أيضاً…

هنا أعلى درجات السمو الأخلاقي وهو التسآمح ولكن هناك

{أخطاء لاتغتفر والله يغفر }

الأخطاء الكبيرة تبقىّ محفورة في الذآكرة ولكن…

{القلوب الجميلة تسامح }

التسامح والغفران من يجمع العلاقات  بيننا وقدسية القلوب المتسامحة جداً عظيمة في تغراف العالم الإنساني…

لنكن متسامحين وهنا أخلاق الكرام

وهنا أيضاً بلسم الجراج وإستمرار الروابط بين أفراد المجتمع السوي…

لعلنا نرى لغة التسامح في جميع العلاقات حول دول العالم لتصالح  الشعوب أيضاً على مختلف توجهاتها ودياناتها …

ويجمعنا {قانون التسآمح }

ليبقى هذا الإنسان في {الأمان والسلآم}كنا صغاراً نتسامح

وكباراً {يتسامح العظماء }

وهم يحملون أرواح الأطفال وعقول الكبآر.

هكذا التسآمح يجعلنا أصدقاء أبرياء

يجلب الطاقات الجميلة المدعمة لمشاعر الإنسانية ألتي يجب أن تكون

مكارم الأخلاق عنوانها التسآمح…

وسوء الأخلاق تضر بصاحبها ويجب علينا معالجتها بالعفو والتسامح…

وأيضاً أقدس التواصل مع الله {دعوات التسامح}

[الله غفور رحيم] تسامح مع نفسك مع ربك مع حياتك مع اقرانك مع محيطك من الأصدقاء

مع المجتمع

مع خصومك

{لتكن متسامحاً مع نفسك}

أرجو أن أكون قد وفقت وأجزت للتعبير عن لغة التسامح..

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