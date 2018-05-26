الحلاني في مجموعة إنسان: اسمي الحقيقي محمد مزين حلاني.. وتسميتي بـ “عاصي” نسبة إلى الملحن عاصي الرحباني

(أنحاء) – صلاح مخارش : ــ
أكد الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، أن أصعب أزمة مر بها في حياته كانت وفاة أخيه علي، والأزمة الصحية التي تسببت في عجزه عن المشي لفترة، مشيرا إلى أنه ليس براجماتي عندما قام بالغناء لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وكشف في لقاء له اليوم السبت عبر برنامج، “مجموعة إنسان” أن اسم الحقيقي هو محمد مزين الحلاني، وأنه تم تسميته بـ عاصي تيمنا بالملحن اللبنلني عاصي الرحباني، مبينا أن أصول عائلته عراقية من منطقة اسمها الحلة، ولكن ولادته ونشأته كانت في لبنان الحبيب.
وأعترف الحلاني بوجود علاقة بينه وبين الفنانة “مادونا” قبل 28 عاما مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن هذه العلاقة لم تكن تساهم في نجوميته لأنه كان في عز الطيش والمراهقة وكانت مادونا في نجوميتها.
وأبان النجم اللبناني، أن تزوج ملكة جمال لبنان وكان عمره 25 عاما، وهي مسيحية، مبينا أن جميع أبنائي مسلمين، متمنيا نجاح ابنته في الغناء وكذلك أبنه الوليد مستقبلا.
وتحدث الفنان الحلاني عن أصعب أزمة مر بها في حياته من 2014 وحتى 2016 عندما فقد أخيه الصغير علي والذي كانت وفاته صدمة قاسية بالنسبة له خصوصا أنه كان رفيق دربه على حد وصفه، مشيرا إلى أن أزمته الصحية جاءت لتكمل عليه بعد خضوعه لعملية جراحية لزرع حوض والتي جعلته مقعدا لفترة طويلة كان يتمني ان يعود للمشي مجددا وركوب الخيال والركض.
وتتطرق الحلاني في جيثه إلى مسابقات المواهب في الماضي والحاضر، مبينا أن مسابقات المواهب في الماضي كانت مصدقيتها أعلى لأن تقييم الموهبة كان عن طريق لجنة من المتخصصين المحترفين، أما برامج المسابقات الحالية تعتمد على تصويت الجماهير وهذا غير منصف.
وأكد أن تجربة “ذي فويس” بالنسبة له كانت رائعة ومن أجل التجارب التي مر بها في حياته، معتبرا البرنامج أنه أبنه المدلل.
وأشار إلى تجربته الدرامية في مسلسل العراب، مبينا ان مخرج العمل والمنتج استغلاه اكثر من الدعاية للعمل، مؤكدا أنه سيكرر تجربة التمثيل والسينما في حال عرض عليه نص جيد، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي يعكف على قراءة نص لفيلم مصري.