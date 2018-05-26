“العمل”: تأهيل 50 ألف مواطن ومواطنة لتنفيذ قرار توطين 12 نشاطاً في محرم المقبل

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الغرف التجارية وقطاعات الأعمال، بشأن برنامج خاص بتأهيل أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، كمرحلة أولى للالتحاق بفرص العمل في الـ 12 نشاطاً ومهنة، التي سيجري توطينها اعتباراً من شهر محرم المقبل. يأتي ذلك من خلال تفاعل متحدث الوزارة مع مواطن دون تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” بشأن النتائج الإيجابية للتوطين، مبيناً أن تفاجأ عند دخوله أحد محلات الأجهزة الإلكترونية بتغير الطاقم، فبعدما كان معظم العاملين من العمالة الوافدة، بات أغلبهم من السيدات السعوديات. وقدم أبا الخيل شكره للمغرد، منوهاً إلى أن منظومة العمل والتنمية تستعد لتطبيق قرار توطين الـ 12 نشاطاً ومهنة بدءاً من العام المقبل، بتعاونها مع الغرف التجارية لتأهيل أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة.