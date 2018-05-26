“المالكي”: سوء الطقس أخّر وصول مساعدات “سقطرى”.. وجهود كبيرة لمعالجة الموقف هناك

(أنحاء) – متابعات :-
كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، آخر مستجدات الوضع في جزيرة سقطرى وجهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها القوات المشتركة، وأسباب تأخر وصول المواد الإغاثية.
وأوضح المالكي، في اتصال مع قناة “العربية”، أن القوات المشتركة تعمل بتنسيق مع السلطات اليمنية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى سقطرى، ولكن سوء الأحوال الجوية أدّى إلى تأجيل وصولها، إلا أن ذلك سيتم اليوم الجمعة.
وأضاف أنه تتم متابعة حركة الإعصار، وتجهيز الجسر الجوي لنقل آلاف الأطنان الغذائية والطبية، مع تسخير كافة الطاقة البشرية والمعدات؛ ممثلة في سلاح المهندسين والدفاع المدني والمرور، لفتح الطريق من العاصمة حديبو إلى المطار.
وأشار إلى أن هناك خطة شاملة لمساعدة المتضررين، بإعادة فتح الطرق المغلقة، ونقل المواطنين إلى مناطق آمنة، علما بأن البنية التحتية قديمة، لذا سيتم إنشاء محطة كهرباء، بالتعاون مع مكتب السلطة المحلية، إضافة إلى حصر الأضرار الناتجة عن الإعصار وتقديم مساعدات للمتضررين.