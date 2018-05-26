26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تبوك.. العثور على جثة شاب مقتولا وملقى بأحد شوارع حي الروضة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

استيقظت منطقة تبوك صباح اليوم (السبت)، على جريمة قتل مروعة، حيث عثرت الجهات الأمنية على جثة شاب مقتولا وملقى في الشارع بالقرب من مبنى الهلال الأحمر بحي الروضة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية باشرت الجريمة صباح اليوم، وكثفت من إجراءاتها وتحرياتها لكشف ملابساتها.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تحاصر أحد المنازل، ما يشير إلى إجراء تتخذه قد يكشف عن غموض الجريمة.

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