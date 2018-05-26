تحذيرات أمنية للمعتمرين بعدم اصطحاب الأسلحة المرخصة للمنطقة المركزية | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
حذّر مساعد قائد قوات أمن العمرة للأسلحة والمتفجرات اللواء خالد المحارب، المعتمرين من اصطحاب الأسلحة للمنطقة المركزية، أو إدخال الأمتعة لساحات الحرم.
وقال المحارب في لقاء عرض على شاشة قناة “الإخبارية”، إنه يمنع على المعتمرين إدخال الأمتعة إلى ساحات الحرم، وكذلك اصطحاب الأسلحة المرخصة وغير المرخصة للمنطقة المركزية، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للأنظمة.
ولفت إلى أن رجال الأسلحة والمتفجرات يتولون تفتيش المركبات والإشراف على الفنادق بالمنطقة المركزية على مدار الساعة، موضحاً أن ذلك يعد أحد أهم إجراءات الأمن الوقائي.