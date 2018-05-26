26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توطين (المحلات) و 203 ألف خريج

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

تبدأ وزارة العمل في غرة محرم القادم في توطين 12 نشاطاً جديداً ضمن حملتها لتوطين الوظائف وهي محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي محلات الأواني المنزلية ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات ومحلات النظارات ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد البناء وقطع غيار السيارات والسجاد ومحلات بيع الحلويات ، وذلك حسب ما اعلن عنه المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل في تغريدة له في تويتر.

هذه التغريدة احتوت على هو خبر مفرح ولكنه في نفس الوقت محزن جداً ، مفرح لأن وزارة العمل تعمل على التوطين والمحزن في الخبر هو أنها تعمل على توطين (محلات) .

لماذا تتجه نظرة وزارة العمل إلى الوظائف الدنيا وهي تعلم أنها ليست طموح الشباب السعودي نهائياً حتى أصحاب المؤهلات الدنيا؟

بهذه الجهود فإن من وجهة نظري أن وزارة العمل لا ترغب في التوطين أو أنها لا تريد النجاح لبرنامجها.

كيف تريد الوزارة النجاح لبرنامجها وهي تعلم أن الشاب أو الشابة يعتبرون وظائفهم هذه مجرد وظيفه لشغل الفراغ فقط ريثما يجد وظيفه أخرى تليق به وتليق بمؤهلاته أو على الأقل تليق بكونه مواطن وأنه الأحق بها من غيره – حسب وجهة نظر الشباب-.

عندما نراجع إحصائيات الخريجين الأخيره والصادرة من وزارة التعليم نجد أن عدد الخريجين لعام 2017 بلغ 203 آلاف خريج وخريجه من مؤسسات العليم العالي في المملكة ، وبتكلفة تصل إلى 60 ألف ريال للطالب الواحد ، فهل من المعقول أن نقابل هذا الكم من الخريجين وهذا الكم من الصرف على تأهيلهم بوظائف في (محلات) مثل محلات الحلويات والأواني المنزلية؟

إن ما تقوم به وزارة العمل من جهود هي هدر لميزانيات صرفت على تعليم شبابنا وشاباتنا بشكل محزن جداً يجعلنا نطالب وزارة العمل أن تتوقف وتراجع نفسها وخططها وبرامجها التي لن تجدي نفعاً رغم إحصائياتهم تقول غير ذلك ، ولكننا نعيش بين المواطنين ونلمس ردود أفعالهم التي في غالبيتها سلبية جداً الوظائف التي توفرها أو تسعى لتوفيرها وزارة العمل.

ومن جانب آخر فإن رجال الأعمال يعلمون أن معظم الوظائف هي من أجل تجاوز نسب السعودة وتجاوز برنامج نطاقات في حين أن معظمهم لا يشككون في قدرات شبابنا ولكنهم يعلمون أن شبابنا لهم طموحات مختلفة عن وظيفة في محل أواني منزلية وبراتب لا يتجاوز 4 الاف ريال في أحسن الأحوال ويعلمون أن الشباب يعتبرون محلاتهم مجرد مرحله وليست وظيفة تحقق طموحاتهم وآمالهم.

إن رغبت وزارة العمل في التوطين الحقيقي فعليها مراجعة كافة قوائم وظائف الشركات التي يشغلها غير سعوديين والسعي لتوطين هذه الوظائف والتي تتجاوز رواتبها 7 الاف ريال فما فوق لأن الهدف ليس فقط التوظيف لمجرد التوظيف ، ولكن الهدف هو استمرارية الشاب السعودي في هذه الوظيفة.

لو انتهجت وزارة العمل النظر الي الوظائف العليا وتوطينها دون النظر إلي قلة عدد هذه الوظائف لحققت النجاح المرجو منها وساهمت في استقرار الشباب وشعورهم بالراحة في وظائفهم بدلاً من النظر الي وظائف دونيه مهما بلغ عددها فلن تكون إلا وظائف مرحلية فقط ومؤقته بالنسبة لشبابنا.

قلت قولي هذا والأجر على اللَّه .

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