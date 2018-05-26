26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تأثير العاصفة المدارية سيبدأ بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران ( الخرخير ) والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

فيما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض كذلك على منطقة نجران.

وأشارت إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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