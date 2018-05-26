26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»حريق بإحدى إطارات شاحنة داخل مستشفى الملك فهد
﻿

حريق بإحدى إطارات شاحنة داخل مستشفى الملك فهد

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بيان حول ما تم تداوله، عن حريق بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وبحسب البيان، فإن المستشفى أوضح بأنه في يوم الأربعاء 7/9/1439هـ، نشب حريق بإحدى إطارات شاحنة داخل المستشفى مما نتج عنه انتشار دخان، وتمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني وفرق الأمن والسلامة بالمستشفى بوقت قياسي.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء بعض أقسام المستشفى المحيطة بموقع الحريق كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المرضى، ولم تسجل أي إصابات بشرية ولله الحمد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق