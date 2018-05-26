25 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد بن سلمان: ستبقى فلسطين قضية محورية مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الأمير خالد بن سلمان بن العزيز سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدات عبر حسبه في تويتر أن قضية فلسطين ظلت على مدى 70 عاماً، منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولا الى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، ولازالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات.

وأضاف في تغريدة أخرى: تقف المملكة اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية الى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرين بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات.

وتابع: إن قيام المملكة بقيادة الملك سلمان، الداعم الأول لجهود عون الأشقاء الفلسطينيين منذ كان أميرا للرياض، ومن موقعها في قلب العالمين العربي والإسلامي، بواجبها بدعم الأشقاء الفلسطينيين، هو أمر لأفضل فيه ولا منة، بل هو شرف وواجب وطن يحتضن قبلة المسلمين تجاه ارض مسرى النبي، وأولى القبلتين.

وذكر: كما فتحت المملكة أبوابها لإخواننا الفلسطينيين ووفرت فرص العمل والتعليم والصحة بالداخل ودعمتهم ماليا بالخارج، وتكفلت بالرسوم الجمركية لاستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، اضافة لتكفلها بجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية مساهمة منها في استعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأردف سموه قائلاً: كما قدمت المملكة مساهمات مشهودة حفاظا على هوية المسجد الأقصى وذلك من خلال دعم عدد من المنظمات منها صندوق القدس ووكالة بيت مال المقدس وبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وصندوق انتفاضة القدس وصندوق الأقصى وغيرها.

وتابع: ستستمر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الوقوف مع العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان، وفي مقدمتها قضية فلسطين، هذا واجبنا وقدرنا، ومن يزايدون في قضية فلسطين هم من يدور في فلك النظام الايراني الذي يسفك دماء العرب في سوريا واليمن وغيرها ويسعى لاحتلالها.

وختم تغريداته قائلاً: لا يستقيم أن يقف هؤلاء الأشخاص مع النظام الإيراني الذي يدعي مقاومة الاحتلال في فلسطين ويدعمونه وهم يرون هذا النظام يسعى في المقابل لاحتلال عواصم عربية ويرتكب بها المجازر ويسفك دماء أبناءها.

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