26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رجل أعمال سعودي: نصيحة لمن يملك أملاكًا في تركيا.. أهرب حتى لو بنصف ثروتك

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه رجل الأعمال السعودي، بدر الراجحي ، نصيحة لمن يملكون أملاكاً في تركيا بالهروب حتى لو بنصف ثروتهم .

وقال الراجحي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”إقتصاد تركيا الأسوء منذ أكثر من 15 سنة ولازالت الحكومة تسعى لتخفيف تلك الأزمة ولكن الأزمة أكبر من قدرة تركيا ، فالسياحة والصناعة هي المنعش ولكن الشق أكبر من الرقعة وماذا ممكن يكون في عام 2019 !؟” .

وأضاف الراجحي : ” نصيحة لمن يملك أملاك في تركيا هروب حتى لو بنصف ثروتك” .

وتابع الراجحي : ” تدهور العملة يعني تدهور الاقتصاد تدهور العملة يعني انخفاض بالثروة تدهور العملة يعني أزمة سياسية ” .

وأوضح الراجحي أن أكثر المتضررين من هبوط العملة المستثمرين الأجانب عند تخارجهم ، بينما أكثر المستفيدين من هبوط العملة ، السائح لتركيا ، المستورد من تركيا .

واختتم تغريداته مؤكداً: ”لازالت العملة التركية متوقع لها نزول يعني كل نزول للعملة ثروتك تنزل” .

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