26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رحالة صيني مسلم يقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى مكة لتأدية العمرة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قطع رحالة صيني مسلم مسافة 8 آلاف كم تقريباً من أجل الوصول إلى مكة المكرمة في الرحلة التي بدأها من الصين ومرّ خلالها بعدد من الدول.

ونجح الرحالة الصيني ويدعى “عبدالله شان” في تحقيق مبتغاه بالوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة لأول مرة منذ اعتناقه الإسلام عام 2017.

وأوضح الرحالة شان أنه دخل الإسلام على يد إمام صيني في دبي عام 2017، ليقرر بعدها خوض مغامرة الترحال إلى مكة المكرمة، مبدياً سعادته برؤية الكعبة المشرفة وأداء مناسك العمرة.

وأضاف وفقاً لما أوردت “سبق”، أن رحلته المقبلة بعد المملكة ستكون الأردن وفلسطين، مشيراً إلى أنهما الدولتان اللتان ينوي زيارتهما قريباً.

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