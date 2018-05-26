26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودي يطلق النار على مقيم إفريقي بسبب خلاف مالي على حمولة “حبحب”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

أطلق مواطن بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة النار على مقيم من جنسية إفريقية بسبب خلاف مالي على حمولة “حبحب”.

وفي التفاصيل، فإن المواطن كان قد باع حمولة سيارة ديّنا من الحبحب لمقيم إفريقي، وعندما طلب منه تسديد المبلغ، طالبه المقيم بأن ينتظر حتى يبيع الحمولة، وهو ما رفضه المواطن، حيث أصر على تسديد المبلغ على الفور.

واحتدم النقاش وحدثت مشادة بين الطرفين، قام على أثرها المواطن وفقاً لصحيفة “المدينة” بإخراج مسدس كان بحوزته، وأطلق 4 رصاصات على المقيم الإفريقي، 3 منها أصابته في الساق والرابعة في الفخذ.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى تربة العام وأجريت له الإسعافات الأولية، وأحيل بعدها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، فيما باشرت الشرطة الحادثة ولا يزال يجري البحث عن المواطن الذي فرّ من الموقع فور قيامه بإطلاق النار على الوافد الإفريقي.

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