26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شيخنيسيا…!!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

شيخنيسيا    ..  مفردة  حديثة  التكوين  والولادة  ،  نشأت  في  وسائل التواصل  الاجتماعي   ،  لتوصيف  ظاهرة  (  الوعاظ  )  الذين  يزاولون   (  الدعاية  والإعلان  )  عن  السلع   و  البضائع   لصالح   من  يدفع  لهم   ثمن  الإعلان   ، ويتم  توظيف    الدين   وسننه  وشريعته   لإقناع   البسطاء  من  المتلقين   بأهمية  المنتج  لأسباب   دينية  تبرر  شراءه  .  وهو  ضرب  من  أضرب  تحريف  الدلالة  والمعنى  والكلم  عن  مواضعه  وعن  حقيقته  .

في  كتاب  الله  قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿  ……  وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةًۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِۙ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِۚ ……﴾ المائدة (13).

أجزل  هارون  الرشيد  العطية  ( لواعظ )   أثر فيه  تأثيرا  بالغا  جعله  يبكي  على  تفريطه  وتقصيره  وقلة  زاده  ،  ولكن  (  الواعظ )  أنقلب  حاله  أنقلابا  إلى  الفرح  والضحك  والسرور  .. بعد  قبضه   للدنانير  الذهبية   الثقيلة  ..  فقال  الرشيد  له  :   يا  أخي   كلنا   ( صياد )   ولكن   الشباك  تختلف   ..! 

الفارق  الجوهري   الأكثر  قسوة  للجميع  ،  هو  طلب  الدنيا   بالأخرة   وأدواتها   ،  أو  التحول  عن  التجارة  مع  الله  إلى  التجارة  بالله  ..!  أي  تحويل   (  مفردات  الشريعة  ومعانيها )  إلى   وسائل   و  أدوات   يوظفها  ( الواعظ  )   لبيع  بضائع  من  يدفع  له  المال  .

هنا  يتجاوز   قراره   و أختياره   الشخصي   لنفسه  ،  وللصورة  التي  يرتضي  أن  يراه  الناس  عليها  ،  وللمقام  الذي  يتقبل  النزول  إليه  مقابل  المال  المدفوع  إليه  ،  وإن  كان  رماد  جمر  ، أوطين  أرض.. إلى  المساس  بعقيدة   المجتمع   ومقدساته   ..!  .

هذا  العجز  البادي  ،  والفضيحة  الأخلاقية   المخجلة  .. التي   نزل  إليها  هؤلاء  الوعاظ   ،  ما  كانت  لتتم   لولا  وجود  تجار  لا  يعنيهم  أمر  دينهم  إن  سلمت  لهم  أرباحهم   وزيادة  مبيعاتهم   بأي  سبيل  جاء  ومن  أي  طريق  سلك  ،  على  خصر  راقصة  أو على  لسان  واعظ  معروض  لسانه  للإيجار   .  ولعل  هذا  سبب  أعلانهم  تارة  عبر  مغنيات  ،  وتارة  عبر  الوعاظ  المعروضين   للإيجار   .

ولولا  وجود   جمع  بشري  غائب  عن  الفعل  وردة  الفعل  ،   وإنزال   الرجال  منازلهم   ،  لما  تجرأ  هؤلاء  الوعاظ  بهذا  القدر  من  السذاجة   والوقاحة  في  آن  .  ولربما   احتشموا  من  الناس  أو  وقروهم   ،  إلا  أن  سلوك  الوعاظ  يشي  بمستوى  عقول   متابعيهم   ونضجهم  ..! .

الوعاظ  المعرضون  للإيجار   .. فضيحة  للتجار  ،  وللبيئة  الاجتماعية   التي   تتقبل  العارض   والمعروض   والرابح    منهما  .  لا  يجوز  الحكم  على  وعاظ  الأجرة   بوصفه  مفردة  منفردة  عن  سياقها  الجمعي   ،  وبيئتها  المتقبلة  ،  ومنتجها  المنتفع  منها    .

سيتكرر   الخطأ  المقصود  المتعمد  الذي  يتم  الاعتذار  منه   في  كل  مرة  ..    إن  لم  يصب  هدفه   ويبلغ  مراده  ، لأن  الواعظ  المتكسب   بوعظه   يبحث  عن  الربح  الأكبر دائما  ،  ويبحث  عن  الطرق  الأسرع  في  تحقيق  هذا  الربح   ،   ولأن  الربح  غواية  تتطلب  المزيد  والإستمرار  فيه  ..  ولأن  سذاجة  المجموع  في  نظر  التجار  و وعاظ  الأجرة    تجعل  ممارسة   إبتذال  الدين  وشريعته   يحمل  معه  أعتذارا  يخرجه   لتكرار  التجربة  بذات  المحتوى  ولكن  بشكل  مغاير  يجعله  أكثر  قبولا  .

في  كل  مرة  يطل  علي  واعظ  يحدثني  عن  (  دجاجة  روحانية  )  تزيد  من  روحانيتي   ..  أو  واعظ يحدثني  عن  أكياس  الرز  التي  يتقبلها  الله  بقبول  حسن  إن  كانت  من  شركة  دفعت  إليه  ما  قبضه  منها  ..!   إني    أراهم    بخلاف  كثير  من  الناس  .. أذكياء  بين  قطيع  من  الأغبياء .

إذ  نسبة  المتابعة  للوعاظ  ( المعروضين  للإيجار أو البيع )   يوصلنا  لمستوى  غباء   المتابعين  وليس  غباء  الواعظ  الرابح   أو  التاجر  الرابح  ..  في  كتاب  كليلة   و  دمنة   الذي ترجمه  عبد الله بن  المقفع  ..  قال  الثعلب  للديك  الذي  يشتمه  من  فوق  الشجرة  ..  مكانك  يشتمني  لا  أنت   ..!  .

فمن  يتابع   .. ومن  يعلي  من  مكانة  وعاظ  الإجارة   يجب  عليه   أن  يصمت  حين   تصبح  الدجاجة  روحانية  ..  وأكياس  الرز  يتقبلها  الله  بقبول  خاص   ..! .  تارة  شيخ   وتارة  بياع  دجاج  وتارة  مقدم لمغني  مشهور   شيخنسيا    يعني   المال   ثم  كل  شيء  قبله  أو  بعده  محض  تفاصيل  ..  أو  صورة  تكميلية  للموقف  .

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