26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | عمليات إغاثية للقوات السعودية بجزيرة سقطرى اليمنية التي ضربها إعصار “ميكونو”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت القوات السعودية المشتركة من تنفيذ عمليات إنسانية في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي المحافظة، بعد أن ضربها إعصار ميكونو المداري الأربعاء الماضي ما تسبب في أزمة إنسانية.

ونجحت القوات السعودية في إعادة فتح الطريق الرئيس الذي يربط بين مدينة حديبو ومطار سقطرى، وكذلك إنقاذ العشرات من أهالي المحافظة الذين داهمتهم مياه الأمطار داخل منازلهم، فضلاً عن عمليات إسعاف للأطفال وكبار السن.

وكان إعصار ميكونو احتاج جزيرة سقطرى ما تسبب في غرق سفن وفقدان عشرات الأشخاص، وانجراف عشرات السيارات نتيجة السيول، الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى دعوة المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية إلى سرعة إرسال فرق طبية وإغاثية إلى سقطرى والمهرة وحضرموت التي اجتاحها الإعصار المداري، فيما أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن أن سقطرى محافظة منكوبة.

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