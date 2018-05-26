فرع جامعة طيبة بينبع يزف 1037 طالبة احتفالاً بتخرجهن للعام الجامعي 1438/1439هـ

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
برعاية معالي مدير جامعة طيبة وعلى شرف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة طيبة سعادة الدكتورة إيناس طه احتفى فرع جامعة طيبة بينبع يوم الخميس 9/9/1439هـ بخريجات فرع جامعة طيبة بينبع وبدر
وبدأ الحفل بتلاوة آيات بينات ومن ثم السلام الملكي, تلى ذلك مسيرة الطالبات المتخرجات يتقدمهن طالبات مرتبة الشرف الأولى
وتضمن الحفل عرض فلم بعنوان ” حكاية طموح” اشتمل على كلمة معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني هنأ من خلالها بناته الخريجات متمنياً لهن التوفيق في حياتهن المستقبلية العلمية والعملية، وقال ” جامعة طيبة في هذا اليوم المبارك هي لأم رؤوم تزف بناتها الخريجات في حلل زاهية وأثواب بالتجربة الأكاديمية والأنشطة الصفية واللاصفية فأكرم بهذا اليوم وأكرم بطالباتنا الخريجات.
بناتنا الخريجات يحق لكن أن تفخرن دينكم دين السلام والاعتدال والتسامح والوسطية وحق لكم أن تفخروا بوطنكم وطن السلام والإنسانية وأن تستثمروا ماتعلمتوه في ميادين العمل بالنجاح وخدمة الوطن.
إنه يوم الفخر، هذا يوم الحصاد آن قطف الثمار فواصلو تعليمكم وأعملوا بهمة ونشاط ومثابرة وحافظوا على دينم ووطنكم وقيادتكم وأخلصوا في الانتماء وكونوا خير سفراء لطيبة وللمملكة وكونوا مثال للأمانة والمبادرة الحسنة قولا وفعلا .
جامعة طيبة جامعتكم وأنتم سفراؤها، أتمنى لكن التوفيق ومستقبل مشرق بإذن الله .
عقب ذلك كلمة وكيلة عمادة الدراسات الجامعية سعادة الدكتورة / رويدة عبد الحميد سمان ” والتي رحبت بسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات ووكيلات الكليات ومنسوبات الجامعة والأمهات، وقالت بسم الله المنان خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الهادي الأمين المرسل للعالمين رسول الله عليه الصلاة والتسليم
سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. ايناس بنت محمد طه
أصحاب السعادة وكيلات الكليات والوكالات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبات جامعة طيبة.. ضيفاتنا الكريمات.. طالباتنا الخريجات
أجمل وأطيب تحية ألقيها على هذه الوجوه الطيبة المباركة بإذن الله تحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يطيب لي أن أرحب بكن جميعاً في هذا اليوم المبارك ترحيباً ممزوجا بعطر التفوق، وأريج النجاح والعطاء، ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشر من طالبات جامعتنا الفتية.
واليوم تفخر جامعتنا بدورها التنموي الذي تقوم به لتكون إحدى منارات التعليم في وطننا من أجل بناء الإنسان السعودي، تحمل رسالتها بكل ما تتضمنه من دعوة للتنمية البشرية والتطور العلمي وخدمة المجتمع. وتعمل جاهدة على تسليح خرجيها بالمعرفة والمهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة في وطننا الغالي وليكون الطالب “رقما صعبا ” وهو ما أكد عليه معالي مدير جامعة طيبة، الذي أولى الفروع اهتماما خاصا ورفع منذ توليه قيادة الجامعة شعار ” الفروع أولا” والذي تجسد بانتهاء مشروع المجمع الأكاديمي للطالبات، ودعم الفروع بأعضاء هيئة التدريس وتجهيز المباني لتكون بيئة تعليمية جاذبة تمكن الطالب من العمل والبحث والابداع بإذن الله تعالى.
بناتنا الطالبات زهرات هذا الحفل وفرحة الآباء والأمهات وأمل الوطن وطموحه إن حصولكن على المؤهل ليس الا بداية مرحلةٍ جديدةٍ من العطاءِ والبذلِ لخدمة ديننا الحنيف ووطننا الغالي، معتمدين بعد الله تعالى على أنفسكن وقدراتكن الذاتية ، مستخدمين ما تعلمتموه من خِبْراتٍ وما اكتسبتموه من ملكات علمية ومهارات شخصية من أجل تحقيق النجاح في حياتكن العملية، لذا عليكن بتجديد المعارف وتطويرها ، ليس كأفراد يطمحون لبناء مستقبلهم الشخصي فحسب, ولكن كمواطنين صالحين يطمحون لتامين مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، ببناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، والشخصية الإسلامية. وهذا ما سطرته رؤية المملكة 2030 والتي تعتمد في المرتبة الأولى على طاقاتها البشرية الكبيرة من الشباب والشابات.
أيتها الخريجات أننا نقف اليوم لنحتفي بتخريجكن وليس لتوديعكن لأننا على أمل اللقاء بالإنجاز والعمل الدؤوب وحكايات الطموح التي ستسطرها انجازاتكن بحول الله تعالى، فسيروا على بركة الله وحفظه، ولا تنسون فضل من كان وراء هذا النجاح والتفوق أسر قد عانت وشاركت أبنائها لحظات الفرح والحزن، لحظات الجهد والعمل لحظات التفكير والقلق، فهم يستحقون كلمات الشكر والتقدير، فشكرا لكل أم وأب وإخوة على الدعم حتى ولو كانت بكلمات التشجيع والتحفيز.
أيها الحفل الكريم إن ما نشهده من مشاريع وانجازات وما نحققه من تطور هو بفضل الله تعالى ثم بفضل حرص حكومتنا الرشيدة التي تعمل ليكون الوطن الغالي في مصاف الدول المتقدمة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاه الله ثم بفضل القيادات الحكيمة المخلصة لهذا الوطن، فالشكر لله ثم لمعالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني على عطاءه واصراره على السير بالجامعة نحو التميز والابداع ،ولسعادة وكيل الجامعة للفروع الدكتور مصطفى حلبي على دعمه ليكون الفرع كأصله، والشكر موصول لسعادة الوكيلة د. ايناس بن محمد طه على تشريفها حفلنا ودعمها الا محدود للطالبات ومنسوبات الجامعة الذي شكل دافعا كبيرا لمزيدٍ من العطاء، والشكر الجزيل لسعادة مساعد وكيل الجامعة للفروع والمشرف العام على فرع الجامعة بينبع د. عبد العزيز بن صالح الردادي على حرصه ومتابعته ودعمه وتسخيره كل ما بوسعه لدعم فرع الجامعة بينبع.
شكرا لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفات على جهودهن ووقفاتهن التي تذكر فتشكر أسأل الله التوفيق لنا ولهم وكل عام والجميع بألف خير.