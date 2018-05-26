“فورميلا 1 موناكو” 2018م يعرض سيارة “باجاني زوندا” بريشة الفنانة شاليمار شربتلي

(أنحاء) – باريس : ــ
أستضاف معرض فورميلا 1 موناكو 2018 سيارة “باجاني زوندا ” والتي تعد الأغلى على مستوى العالم بعد أن ابدعت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي بريشتها لتضفي عليها مزيدا من روعة المظهر الخارجي، وفي شكل جذاب وبلمسة ساحرة، بدت سيارة “باجاني زوندا” الأغلى والأشهر في العالم، بعدما انتهت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي من الرسم عليها، حيث تحولت السيارة الى لوحة فنية، وبحضور وزير اقتصاد مقاطعة موناكو تيري كريفيتو وكبار مصممي السيارات فى العالم، وممثلي وسائل الإعلام الفرنسية احتفلت الفنان العالمية شاليمار شربتلي بأحدث أعمالها الفنية على السيارات وفقا لمنهج “الموفينج أرت” الذي تخصصت فيه واشتهر باسمها، وذلك خلال افتتاح المحفل العالمى الكبير للسيارات فورميلا 1 “2018” الذي يقام سنويا بمقاطعة موناكو بفرنسا، وتميزت مشاركة هذا العام بكونها نتاج تعاون ثلاثي مشترك بين شركة باجاني صاحبة أشهر خطوط السيارات وأغلاها حيث تباع سيارتها “زوندا” بثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وشركة فوجليزو التي تصمم جلود السيارات الحصرية وجلود الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى الفنانة العالمية شاليمار شربتلي التي رسمت على هذه السيارة لتضفي إليها لمسة جمالية فنية مميزة.
وحظيت هذه المشاركة باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية كما نالت تلك التجربة الجديدة اهتمام المشاركين في المعرض وزواره على حد سواء، وأكدت الفنانة العالمية شالميار شربتلى على أهمية هذه التجربة فى هذا التوقيت في مسيرتها الفنية، مؤكدة على سعادتها بأن يتحول فن “الموفينج أرت” إلى محور لاهتمام الجميع، وأن يصبح قيمة جمالية مضافة إلى روعة تصميم السيارات الفخمة الداخلي والخارجي، وأضافت، سعادتي تتضاعف حينما أرى الجميع هنا في فرنسا يتحدثون عن امرأة عربية لا باعتبارها “عربية” أو “مسلمة” وأنما باعتبارها فنانة فحسب، فالجميع هنا يتحدث بلغة الفن التي تتخطى كل الحواجز.
وقالت شاليمار شربتلي : أن هذه السيارة تم رسمها لتوضع فى متحف باجانى الذى أنشأه هوراشيو باجانى صاحب ومؤسس شركة باجاني للسيارات، وذلك من أجل تخليد مسيرة سيارته “زوندا” التى توصف بأنها السيارة الأشهر والأغلى عالميا، والتى يقدر سعرها بـ 3.5 مليون دولار، وسوف تنتقل هذه السيارة من فرنسا إلى إيطاليا ضمن جولة فنية معدة مسبقا، لينتهي بها المطاف في متحف باجاني.
وعبرت الشربتلي عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع أكبر شركة سيارات فى العالم، لأن هذا التعاون يبرز ما يمكن أن يحققه الـ”موفينج أرت” من إثراء لقيم الفن واستخداماته، وأضافت “شربتلى” أنها سعيدة بتعاونها مع رأس قمة فن التصميم فى العالم فى بلد الفن والحضارة “إيطاليا” ولأنها أول فنانة تشكيلية تقوم بالرسم على السيارات فى هذا البلد العريق.