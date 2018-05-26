26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أحلام: “عندي إحساس إني راح أكون داعية في يوم ما”

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

عرض الإعلامي علي العلياني تصريح سابق للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حول تطلعها لأن تكون داعية .

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة إم بي سي ، حيث كانت تقول أحلام في تصريحها الذي عرضه العلياني : ” عندي إحساس إني راح أكون داعية” .

وبالفعل أكدت أحلام على هذا التصريح ، كما سألها العلياني ، هل تمتلكين مقومات الداعية ؟ فأجابته بـ “نعم” .

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