فيديو | شاهد رد محمد صلاح على تصريحات كريستيانو رونالدو بأنه “لا يقارن به”

(أنحاء) – متابعات :-
أكد المحترف المصري في صفوف ليفربول الانجليزي محمد صلاح، أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبين كبيرين وحافظا على مستواهما لسنوات.
جاء ذلك ردا على تصريحات رونالدو التي قال فيها إن صلاح لا يشبهه، مبيناً أن المنافسة بينه وبين رونالدو ليست شخصية، وهي منافسة من أجل التتويج ببطولة قارية هامة هي أبطال أوروبا، وأن كل منهما يسعى لتحقيق المجد لفريقه، أنا وهو في قمة التركيز والتعب للفوز بالبطولة.
وكان رونالد قد قال في مقابلة تليفزيونية إنه لا يشبه “صلاح” بل يختلف تماماً عنه، مبينا أن صلاح يلعب بقدمه اليسرى وهو قصير نسبياً كما أنه لا يجيد ضربات الرأس، بينما أنا ألعب بقدمي اليمنى وطويل وأجيد ضربات الرأس.
يشار إلى أن فريق ريال مدريد الاسباني سيلتقي ليفربول الانجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم (السبت) في العاصمة الأوكرانية كييف.