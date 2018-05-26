فيديو | مواطن يوثق استغلال شاب لمركبة حكومية في نقل كراتين مياه.. و أمانة الطائف تعلّق

(أنحاء) – متابعات : ــ
وثق مواطن، استغلال شاب سعودي لمركبة خدمات تابعة لأمانة الرياض، تتنقل داخل “الطائف”، في نقل كراتين المياه المعدنية بالتعاون مع وافدين، فيما أبلغ المواطن بنفسه عمليات الأمانة وتم تسجيل البلاغ رسميًا لديهم.
وكان المواطن رصد المركبة تقف عند محال تجارية بحي الحلقة في الطائف، وتحديدًا أمام مبنى الإدارة العامة للتعليم الجديد “شؤون الموظفين”، واستغرب من أنها تتبع أمانة الرياض.
فيما علق المُتحدث الرسمي لأمانة محافظة الطائف، إسماعيل إبراهيم، وقال “تم الوقوف من قِبل البلدية الفرعية على الموقع، وبدورها قامت بإغلاقه، بانتظار مراجعة صاحبه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله”، بحسب “سبق”.
وعن المركبة الرسمية التي ظهرت بالمقطع قال: “شمل توجيه الأمين البحث واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها”.