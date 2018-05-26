26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كشف السبب الرئيس لوباء السرطان في العالم

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

توصل علماء جامعة أريزونا إلى أن النشاط البشري يساعد على انتشار الأمراض السرطانية ليس فقط بين البشر، بل وبين الحيوانات التي تعيش في الوسط المحيط.

ويشير الباحثون في مقالهم المنشور في مجلة Nature Ecology & Evolution إلى أن العوامل المساعدة في تطور وانتشار الأمراض السرطانية مرتبطة بالتلوث الكيميائي للغلافين الجوي والمائي للأرض، وكذلك الإشعاعات المنبعثة من المنشآت النووية، وتراكم البلاستيك واستخدام مبيدات الحشرات.

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كما أن التلوث الضوئي الذي يسبب خللا في الإيقاعات اليومية وتغيرات هرمونية يزيد من احتمال الإصابات بالأمراض السرطانية.

وتصاب جميع الأنواع التي خضعت لدراسة العلماء بالأمراض السرطانية بما فيها حيوان الحفار العاري الذي كان يعتبر في مأمن من هذه الأمراض. وفي نفس الوقت لا توجد معلومات عن إصابة كثير من الحيوانات بهذه الأمراض، وهذا يجعل من الصعوبة تقييم تأثير النشاط البشري في هذا المجال.

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