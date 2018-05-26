26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا نتغيّر ؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

نتفق جميعاً بأننا بشر لدينا تلك المبادئ التي هي جزء لا يتجزأ من حياتنا وعاداتنا وتقالدينا وديننا ، ولكن السؤال دائماً ؛ كيف نتغير مع وجود كل تلك القوانين التي كُتبت من آلاف السنين ؟

التغيير لا يعني أن تتخلى عن مبادئك التي رَبيت عليها ، ولا التي تأكدت من شرعيتها وحلالها من حرامها ، التغيير هو مصطلح نُطلقه على بديهيات وركائز وجُب تغييرها رغماً عن الجميع لكي نمضي بحياتنا وندفعها للأمام ، نحن نُسابق الزمن وتتسارع خُطواتنا لمستقبل نعلمه ونجهل بعضه ، نحن نُعاصر انفتاحاً ذهنياً وتقنياً عاليين ، لذلك نحن نتغير ، ولذلك يجب أن نتغير .

لكلٍّ منا تاريخ ولكلٍّ منا ماضي ولكلٍّ منا أسلوبه الخاص في حياته ، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نكون في الصفوف الأولى لتلك المتغيّرات ونكون أول المجتازين لها ونكون أول من يحصل عليها .

نحن البشر نطمع بأن نكون أولائك المتفوقون في كل شيء نصل إليه ، نحن البشر لا يُرضينا بأن نكون في المراتب الخلفية ، لذلك نحن نتسابق للتغيير .

ولكن في الجانب الآخر ؛ نحن نواجه صعوبة “طبيعية” في تغييرنا للأمور من حولنا ، نواجه صعوبة في الحصول على بطاقات الصعود للمرحلة التالية ، في ظل اصطدامنا بأُولائك الذين يُريدون التغيير ولكنهم يخشونه جداً ، هم لا يُعارضون التغيير ولكنهم يخشونه .

وفي جانب آخر أيضاً هناك من لا يُريد التغيير لأنه يجهله من الأساس ويجهل نتائجه ويُريد معارضته على كل حال .

من باب أن يكون لكل شخص حرّيته المطلقة في تغيير ماحوله أو البقاء على ماهو عليه ؛ علينا أن نُدرك بأننا سنمضي ، وستمضي حياتُنا وحياة غيرنا ، وستمضي الحياة ولن تنتظر أحد ، فإما أن تصعد على متن ذلك القطار ، أو تنتظر القطار الذي يليه ، ولكنك قد تصل متأخراً .

لذلك نحن نُشاهد كل شيءٍ حولنا يتغير ؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وربما قد يكون دينياً ، فما كُنا نُحرّمه سابقاً أُحلّ اليوم بسبب موضوعية النصوص التي كنا نتّبعها .

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