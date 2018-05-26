26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ليبيا.. ميليشيات تحاصر مقر “حكومة الوفاق” وتطرد الحرس الرئاسي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

حاصرت ميليشيات مقر حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، فجر السبت، وطردت الحرس التابع للمجلس الرئاسي وسط المدينة.

كما سيطرت الميليشيات المكونة من كتيبة ثوار طرابلس، وميليشيات أخرى على قـناة ليبيا التابعة للمجلس الرئاسي، وسط أنباء عن بيان مرتقب للمهاجمين.

ولم يعرف على الفور محتوى البيان الذي سيلقيه المهاجمون، أو تطورات الأحداث.

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