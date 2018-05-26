26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الأربعاء المقبل.. تعرّف على سبب التبكير

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة، عن إطلاق وزارة الحج والعمرة للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل بداية من الأربعاء المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الهدف من تبكير تشغيل المسار هو إعطاء المواطنين والمقيمين فرصة كافية للاطلاع على خدمات الشركات واختيار البرامج المفضلة.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعمل على تسهيل عملية الحجز الفعلي على البرامج المختارة مسبقاً من المسار فور تدشين عمليات الحجز وإصدار تصاريح الحج التي من المقرر أن تطلقها الوزارة في غرة ذي القعدة.

ولفتت المصادر إلى تخصيص الوزارة للشركات والمؤسسات منذ الأربعاء الماضي فترة لإدخال حزم خدمات البرامج المخصصة، والتي تشمل إدخال برامج النقل وبيانات نقاط التجمع المعتمدة وتوزيع عدد الذكور والإناث على المخيمات المخصصة للمنشأة.

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