26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مطاوعة السوشل ميديا”

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

فيما مضى اعتدت الجلوس قريباً من الرائي وجواري طبق مليء “بالنُقُل” أرمقه بين الفينة والفينة بنظرة نهمة وأنا أتلذذ بقضم حبات الحمص وأتعارك مع الخروب وأتسلى بالبزر المصري وأظنه وقتها كان صغيراً لم يصبح “سوبر” كحاله اليوم.

لم يكن يفارقني وقتها إبريق الشاي مستمتعاً بصوت شفطاته المميزة وابتسامة الرضا تعلو شفتيَّ، وفي نشوتي تلك كنت أتغنى بالشاي مشبهاً لونه بدم الغزال وأنا أردد تلك الأهزوجة الشامية الجميلة “كعب الغزال يا متحني.. كعب الغزال”.

لم يشغلني في تلك الأيام الخوالي سوى متابعة المسلسلات البدوية الحافلة بقصص الحب العذري التي كانت تدغدغ مشاعري ولم أستطع إخفاء إعجابي وعشقي لبطلات تلك المسلسلات وكنت أحلم على الدوام أن أكون ذلك الفارس الملثم الذي يجول في مضارب البادية على فرسه الشقراء مستحوذاً على إعجاب بنات القبيلة وكثيراً ما كانت تنساب دموعي على خدي بعفوية شديدة دون أن أتمكن من إيقافها عندما تتسارع الأحداث وتصل إلى تلك النهاية الحزينة المعهودة بموت البطل.

في تلك الأيام لم تكن تستهويني نشرات الإخبار رغم أنها تسبق مسلسلي المفضل نظراً لطولها المبالغ فيه وحرصها على نقل وقائع الاستقبال والوداع بأدق أدق تفاصيلها وكنت أضحك كثيراً عند سماع تلك الموسيقى الكئيبة جداً التي تلازم هذه الحفلات والتي فيما يبدو تسببت في ظهور وانتشار كثير من الأمراض النفسية المزمنة عند الصغار والكبار ولا أعلم كيف نفذت بجلدي منها، وإن كنت أعزو لها التبلد الحسي الذي لازم جيلنا وتقوىَ به على مجابهة أعباء الحياة الحالية !!!

في تلك الحقبة الجميلة كان الجميع صالحهم وطالحهم منشغلين بتوافه الأمور فرغم مظاهر الصحوة الإسلامية إلا أنها كانت في غالبها اهتمام بالقشور السطحية وترك غير مبرر للأمور الجوهرية فكثير من الملتزمين وكانوا يسمون “المطاوعة” لا هم لهم سوى تقصير ثيابهم وإعفاء لحاهم وحف شواربهم وبعدهم عن آلات اللهو والمعازف وعدم لبسهم “العقال” وإسدالهم لأشمغتهم بطريقة بلهاء ومقتهم لتبرج وسفور النساء الذي لم يكن سوى عباءة على الكتف أو ظهور طرف “كرتتها” من تحت العباءة فحتى النقاب وقتها كان من الموبقات السبع ورغم أن بعض هذه الأمور من صميم ديننا إلا أن المسلمين الأوائل اقاموا حضارتهم بالاهتمام بالجوهر أولاً والاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها.

عموماً لم تكن تستهويني هذه الموجه من التدين وبقيت بعيداً أراقب هؤلاء القوم ولم أخفِ استغرابي من انكبابهم على الطعام وحرصهم المبالغ فيه على الرحلات البرية بما تحويه من إسراف في المأكل والمشرب وحتى الوقت وكنت أستهجن استهدافهم الغلمان المرد أكثر من غيرهم ودفعهم لممارسة لعبة المصارعة الرائجة بينهم وانغلاقهم وبعدهم عن العصاة امثالي، فهم وإن حرصوا على دعوتنا إلا أن عدم استجابتنا تضعنا في مصاف الكفرة والملحدين وأنا هنا لا أعمم فهناك نماذج مشرفة لا يمكن انكارها.

اليوم يبدو أن الأمور تغيرت كثيراً بعد الانقلاب على الصحوة ومشايخها أو لنكن أكثر تحديداً دعاتها ممن وضعوا أنفسهم في موازاة العلماء الكبار وأصبحوا يبارونهم وتم التعاطي معهم من بعض العوام المحبين لدينهم كعلماء أفذاذ لا يرد شيءٌ من أقوالهم وأفعالهم ولأن الأمر لم يعد كذلك الآن وجفت منابعهم وأوشكت أن تطوى سجلاتهم، تفتقت أذهانهم أو لنقل البعض منهم عن فكرة استثمار جماهيريتهم الطاغية في الترويج للدجاج والتمور والقهوة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والأمر ليس كما يعتقد البعض بأن أهدافهم مادية فهذه المبالغ الزهيدة لا تعني شيئاً لمن اعتادوا تلكم الأرقام الصفرية المهولة التي كانت تغذي حساباتهم وإنما بغيتهم إظهار قدرتهم على التلون وركوب الموجة الجديدة لمن يهمه الأمر وبمعنى أدق أرادوا اظهار أن أوراقهم لم تحرق بعد ويستطيعون لعب أدوار معينة لتمرير أجندات جديدة تواكب هذا التحول.

ومع أنني أثق بأننا اليوم ليس كالأمس فانخداعنا بمثل هؤلاء لم يعد بالأمر السهل بعد التطور التقني الهائل الذي فضح المتبضعين بدينهم وكشفهم على رؤوس الأشهاد إلا أنني أخشى إن لم نقف في وجه هؤلاء وكل المقتاتين على ديننا، دخولنا في عصر جديد ابطاله “مطاوعة السوشل ميديا”.

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