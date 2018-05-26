معرض أعمال ومشاريع خريجات قسم العمارة بجامعة دار الحكمة لربيع 2018 يسدل الستار على فعالياته

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
اختتمت فعاليات معرض أعمال ومشاريع خريجات قسم العمارة لربيع 2018 الذي نظمته جامعة دار الحكمة بمقرها الرئيسي يومي الأحد والاثنين 4-5 رمضان الموافق 20-21 مايو بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين تحت رعاية سعادة المهندس عبداللطيف الحركان، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.
وسجل المعرض حضوراً كثيفاً من الزوار وكبار الشخصيات والمهتمين الذين أبدوا إعجابهم بالمشاريع المبتكرة لخريجات قسم العمارة والتصاميم المبدعة التي عكست لمسة فنية رائعة تنم عن روح الابتكار والإبداع عند الخريجات حيث تضمنت المشاريع مواضيع ثقافية ومجتمعية مختلفة بهدف تطوير وخدمة المجتمع بكافة أطيافه، وتجلت فيها الجهود المضنية التي بذلتها الخريجات طوال فترة دراستهن في القسم.
وتعليقاً على المعرض، صرحت الدكتورة سهير القرشي، مديرة جامعة دار الحكمة، قائلةً: “أظهر المعرض قدرة طالبات جامعة دار الحكمة قسم العمارة على تصميم مشاريع مستدامة تخدم مختلف شرائح المجتمع وتبعث الأمل من جديد، ونحن في الجامعة فخورات بهذه الإنجازات التي حققتها طالباتنا بفضل مثابرتهن واجتهادهن، ولا شك أنهن مكسب وثروة للوطن وأهاليهن. وأنا من هذا المنبر أحثهن على بذل قصارى جهودهن وتسخير كامل إمكانياتهن بما يعود بالنفع والخير على مجتمعهن.”
وبدورها عبرت الدكتورة آلاء البان، رئيسة قسم العمارة بالجامعة عن بالغ سعادتها بتخرج الطالبات، مشيرةً إلى أن برنامج العمارة يهدف إلى ردم الهوة بين تعليم الهندسة المعمارية واحتياجات سوق العمل، داعيةً الطالبات إلى أداء واجبهن تجاه المجتمع والوطن بصفتهن سفيرات معماريات للمملكة أمام العالم أجمع، وحثت الطالبات على التعريف بالإرث الثقافي المحلي وتضمينه في مشاريعهن.
يذكر أن قسم العمارة تأسس قبل سبع سنوات وتخرج منه حتى اليوم أكثر من 200 طالبة حيث يهدف القسم إلى تسليح الطالبات بأحدث المعارف والمهارات والتركيز على التصاميم المستدامة والمحافظة على القيم الجمالية والثقافية للمملكة.