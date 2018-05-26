مواطن يروي تفاصيل معاناته منذ 20 عامًا للحصول على شهادة ميلاد.. فاجأه رد الموظف في إحدى المرات

(أنحاء) – متابعات : ــ
تحدث أحمد عبدالله عثمان عن معاناته منذ عام 1417 بسبب استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد، فقال ذقت العذاب طرقا لأبواب الشؤون الصحية والأحوال المدنية ورغم مرور السنوات الطوال لعقدين من الزمن لم أحصل على طلبي.
وأضاف عثمان: أعطوني ورقة لكي أعلن عن فقدان شهادة الميلاد، وتم الإعلان في الصحف وراجعت الشؤون الصحية ثم راجعت الأحوال المدنية وبعد مرور عدة أسابيع راجعت الموظف وقال لي بالحرف الواحد: إن المعاملة ضاعت، بحسب “المدينة”.
وتابع هرعت بتقديم شكوى لإمارة المدينة وبعدها ظهرت المعاملة بعد سنتين من المراجعة للأحوال المدنية وتم رفعها من الأحوال المدنية بالمدينة إلى الوكالة في الرياض ولمدة عام وأنا أتابع مع الرياض ورجعت المعاملة للمدينة المنورة وراجعت الموظف ورغم وجود اسمي في سجلات أرشيف الشؤون الصحية إلا أنني لم أحصل على شهادة ميلادي بدل الفاقد.