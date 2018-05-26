26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“نون” أضخم عقود الرعاية لنادي الاتحاد

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد سندي :-

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد أنه وبشكل رسمي تم الاتفاق مع منصة (نون) الإلكترونية لرعاية نادي الاتحاد ويعتبر عقد الرعاية هو الأضخم كما ذكر المركز الاعلامي.

 وصرح المركز بأن توقيع العقد والكشف عن تفاصيل العقد ومدته سوف يكون عبر مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة.

يذكر أن (نون) هي منصة الكترونية تجارية تابعة لصندوق الاستثمار السعودي وبالشراكة مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة اعمار العقارية.

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