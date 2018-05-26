26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هم لا يحيون بل يقتلون

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

نعرات قبلية ما زالت تلازم مجتمعاتنا وتعيدنا لأيام الجهل والضلال والعصبيات، التي تسيء لكل من يحييها، ومن يسعى فيها، أو يتفاخر بها.

إنها مهزلة فك الرقبة، بالمفهوم القبلي الجائر الصلد المهايط، والذي أصبح شغل من لا شغل له، وتجارة لمن يعرف كيف يستغلها بالتوسط وإقناع أهل القتيل، أو الضغط على أهل القاتل.

الأمر مزري على جميع الأصعدة، ويفتقد لمعاني المنطق والرحمة والإحياء للنفس، ويتعارض مع رؤية المملكة، التي تحارب الفساد بكل أنواعه.

القاتل في الغالب طائش مهايط مُستفز، لا يعترف بوجود سلطات دولة تحكمه وتحميه، ومرجعه سلم القبيلة، فهو يدرك تماما عندما يشهر سلاحه منتفخ الصدر والأوداج بأن الملايين ستفرش على دروبه، حتى يتم فك رقبته.

والمقتول جزء من نظام عشائري عنصري يرى كل فرد فيه أنه أفضل من غيره، وأن روحه إن ازهقت يوما، فإنها لن تعامل مثل بقية البشر، لأن قبيلته ستأخذ بثأره، وتأبنه بقصائد وشيلات، وأن سائر القبائل ستتبارى في دفع الغرم بعشرات الملايين وهم صاغرون، لتعويض أهله عن فقده.

لجان إصلاح ذات البين، وأنواع الوسطاء، والمستفيدون يجنون الجاه والحضور والثروات بترتيب التجمعات والمخيمات ونحر الذبائح، وتسخير أبواق إعلام القبيلة، والبعض يحدد سعره بنسبة يشترطها سريا، والبعض يترك الأمر لكرم من سيقبض نيابة عن القتيل.

صيت، وسمعة، وقصائد مدح وقدح وشيلات تتبع خطواتهم، في مجالس قبيلة القاتل، وحول نار قبيلة المقتول، ويسافر الكثير منهم بين المدن والهجر، يتلبسون بالملائكية، ويحبون الخشوم، وينالون المقسوم، ويتواصلون بشكل رسمي مع المحافظات، وتكون لهم سمعة عظيمة وحضور لدى المشايخ والجمعيات الخيرية، والبعض منهم يتخصص بالدوران على قصور المسؤولين والأغنياء لجمع التبرعات، والبعض يعمل بشكل عصري تقني على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدما الآيات والأحاديث المختصة بفك الرقبة، ليحتال على أهل الخير، ممن يتبرعون بما هم أولى به، وممن يجبرون على الدفع من لحمهم الحي لهذه العصابات القبلية، التي تبدع في تبرير عصبياتها، وترسيخها في عقول النشء.

كل قبيلة أصبح لها قيمة على مؤشر الديات، لا يمكن النزول عنها، مقارنة بمؤشر القبائل المماثلة، وكل جهة متبرعة تسعى لتثبيت وتصوير ونشر قيمة تبرعها بتفاخر وصلف وعنجهية.  

حقيقة، كم نحن بحاجة لتشريع عزم وحزم حكومي في سعوديتنا الجديدة يوقف جميع تلك الإساءات للدين ولصورة المجتمع السعودي السوي ولقيمة الإنسان بعنصرية تجعل دم القبلي أغلى من غيره.

نحن بحاجة لأن يكون للمقتول دية شرعية تحددها الدولة بمبلغ لا يزيد عن المليون ريال، وإذا لم يرض بها أهل المقتول فلينفذ فيه الشرع.

ومن تدخل ورفع مؤشر فك الرقبة، ومن دفع بالسر، يجب أن يكشف فساده وأن يعاقب، حتى وإن كان من علية القوم.

والقاتل لو عرف أنه سيقتل لا محالة، فلن يُقدم بداية على اقتراف جريمته المستهترة.

القبائل السعودية كانت تتبارى بعلوم عقل ومرجلة ترفع الرأس، ولكنها اليوم في مغبة عتق الرقبة الكاذب تظهر للعالم سوء ما تفعله.

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