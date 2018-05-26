26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الأمر بالمعروف” تضع شرطا جديدا لاختيار أعضائها “الميدانيين”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وضعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطاً جديدا لاختيار أعضائها الميدانيين ومنحهم رخصة العمل الميداني.

وأوضح الرئيس العام للهيئة عبد الرحمن السند، أن الحصول على الدبلوم العالي أصبح أحد اشتراطات مزاولة المهنة، وذلك لأنه يحتوي على كل التخصصات المطلوبة التي تعين عضو الهيئة على أداء عمله.

وأضاف في كلمة له أمام ‏حفلة تخريج الدفعة الثالثة من طلاب الدبلوم التأهيلي لأعضاء الهيئة، أن الدبلوم يسبقه اشتراط الحصول على المؤهل الشرعي (شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدا)، ليصبح ذلك أحد متطلبات التوظيف في العمل الميداني بالهيئة.

وكانت الهيئة قد وقعت مؤخراً بحسب “عكاظ” اتفاقًا مع مركز “قياس” لاختبار أعضاء الهيئة في المهارات والمعارف ومن ثم منحهم رخصة العمل الميداني.

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