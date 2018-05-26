26 مايو 2018 مـ / موافق 11 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير خارجية البحرين يعلق على تصالح أحلام ونوال

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تفاعل وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد آل خليفة مع طي نوال الكويتية وأحلام خلافاتهما وإعلانهما التصالح خلال برنامج تلفزيوني قبل يومين.

وغرد آل خليفة على حسابه في “تويتر” قائلاً: “كم انت عظيمة يا أحلام وكم أنت جميلة.. #شكرا_علي_العلياني”.

وكانت أحلام أعلنت اعتذارها من نوال خلال حلقة من برنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة “إم بي سي 1” أول أمس الخميس، وأكدت أنها طوت الخلافات السابقة بينهما، حيث تداخلت نوال مع البرنامج ورحبت بمبادرة أحلام وأكدت تصالحهما.

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