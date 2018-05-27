27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد المصري لكرة القدم: إصابة محمد صلاح لن تحرمه من المشاركة في كأس العالم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن إصابة اللاعب محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، لن تحرمه من المشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا منتصف الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه تابع هاتفياً مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، المتواجد مع بعثة الفريق في إيطاليا، للاطمئنان على حالة محمد صلاح؛ حيث أفاد بأن مسؤولي فريق ليفربول أبلغوه أنهم أجروا الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت تعرضه لجزع في أربطة مفصل الكتف، وأن ذلك لن يعيقه عن اللحاق بمباريات كأس العالم.

يذكر أن محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية في كتفه عقب تدخل عنيف من لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت بين ليفربول والريال أمس (السبت)، وخرج صلاح من المباراة باكياً، وتمكن ريال مدريد من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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