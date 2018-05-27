27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخطوط الحديدية: سيارة ركاب تصطدم بقطار بضائع في الأحساء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مساء اليوم الأحد، عن وقوع حادث تصادم بين مركبة ركاب صغيرة وقطار نقل بضائع بمحافظة الأحساء.

وقالت المؤسسة في بيان لها رسمي إنه عند حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، قامت سيارة ركاب صغيرة بعكس اتجاه السير عند أحد تقاطعات الخط الحديدي في محافظة الأحساء.

وأضافت أنه نتج عن هذا التجاوز اصطدام بقطار لنقل البضائع وإصابة ركاب السيارة، مهيبة بالجميع عدم التعدي على حرم الخط الحديدي واحترام التقاطعات حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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