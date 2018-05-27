27 مايو 2018 مـ / موافق 12 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” توقف 1.16 مليون مخالف وترحّل ‏305 آلاف منهم في “وطن بلا مخالف”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الداخلية عن آخر مستجدات حملة “وطن بلا مخالف”، بتوقيف أكثر من 1.16 مليون مخالف حتى أول من أمس الخميس، وترحيل 305 آلاف منهم إلى بلادهم.

وأوضحت أن عدد المخالفين لنظام الإقامة بلغ ‏859 ألفًا، و95 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و207 آلاف مخالف لنظام العمل، كما تم ضبط 17 ألفًا حاولوا التسلل لداخل المملكة 56% منهم يمنيون و41% إثيوبيون، والباقون جنسيات أخرى.

وأضافت أنه تم كذلك الإطاحة بعدد من المتورطين في مساعدة المخالفين وهم 2094 شخصًا، منهم 379 مواطنًا، عوقب منهم 349، وجارٍ اتخاذ اللازم تجاه 30 مواطنًا، إضافة إلى المخالفين في إدارات التوقيف وعددهم 9.2 ألف مخالف، منهم 9 آلاف رجل، و1200 امرأة.

وأشارت إلى أنه تم ترحيل 305 آلاف مخالف، وعوقب 209 آلاف، وأحيل 165.5 ألف لبعثات بلادهم للحصول على وثائق سفر، فيما ينتظر 205 آلاف المغادرة.

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